В Україні завтра запровадять обмеження потужності для бізнесу: вже відомо графік
Київ • УНН
18 лютого в Україні застосують обмеження потужності для промисловості у два періоди: зранку та ввечері. Причиною є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак.
Завтра, 18 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.
За даними компанії, час застосування обмежень:
• 06:00 – 09:00
• 16:00 – 19:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, додали в Укренерго.
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - резюмували в компанії.
Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго17.02.25, 13:27 • 21316 переглядiв