В Україні завтра запровадять обмеження потужності для бізнесу: вже відомо графік

Завтра, 18 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, час застосування обмежень:

• 06:00 – 09:00

• 16:00 – 19:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, додали в Укренерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - резюмували в компанії.

Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго