В Украине завтра "свет" не будут выключать

Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки 3 часа назад • 9396 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн Эксклюзив 6 часов назад • 42396 просмотра

В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации 7 часов назад • 16309 просмотра

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня 11 часов назад • 33320 просмотра