В Украине завтра "свет" не будут выключать
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 14 сентября в Украине не прогнозируются ограничения электроснабжения. Компания рекомендует использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00 во время наивысшей солнечной активности.
Завтра в Украине не планируют отключать «свет», передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 14 сентября, меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы наивысшей солнечной активности - с 10:00 до 16:00», - сообщили в компании.
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