В Україні завтра "світло" не вимикатимуть
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що 14 вересня в Україні не прогнозуються обмеження електропостачання. Компанія рекомендує використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00 під час найвищої сонячної активності.
Завтра в Україні не планують відключати "світло", передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00", - повідомили в компанії.
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