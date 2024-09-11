В Украине завтра без отключений, но украинцев призывают экономить "свет"

Завтра в Украине выключать свет не планируют, но призывают экономить электроэнергию с 18:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 12 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно», - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

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