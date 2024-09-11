В Україні завтра без відключень, але українців закликають економити "світло"
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що 12 вересня обмеження електроенергії не прогнозуються. Українців просять економно споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 22:00, не вмикаючи одночасно кілька потужних приладів.
Завтра в Україні вимикати світло не планують, але закликають економити електроенергію з 18:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.
Крім того, українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди