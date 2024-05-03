В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов

Приказ Министерства экономики Украины № 6237, который вступил в силу 1 мая, урегулировал порядок подачи заявки на промышленный образец. Об этом сообщают в Минэкономики, передает УНН.

Детали

Теперь, когда вы создаете что-то новое и креативное, вы можете защитить его дизайн от копирования говорится в сообщении пресс-службы.

Там объяснили, что промышленный образец - это способ защиты внешнего вида продукта, будь то мебель, упаковка или другое.

По словам заместителя министра экономики Украины Виталия Кондратова, министерство активно работает над расширением возможностей бизнеса для использования инструментов охраны креативных решений.

Дополнение

Внешний вид промышленных изделий играет ключевую роль в продвижении продукции на рынке. Поэтому создание быстрого и прозрачного механизма регистрации прав на промышленные образцы должно способствовать бизнесу в получении охраны и выводе своих инновационных продуктов на рынок.

Обновленные Правила содержат новеллы по электронному документообороту, а также включают положения, которые позволят бизнесу оперативно управлять и коммерциализировать этот интеллектуальный актив еще на стадии регистрации отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов

В Минэкономики объяснили, что этим приказом определяются:

правила подачи заявки на промышленный образец;

перечень документов, которые нужно предоставить;

процедура прохождения экспертизы.

Принятие нового порядка поможет производителям продукции зарегистрировать ее дизайн быстро и легко, обезопасив ее от копирования, и спокойно развивать свой бизнес.

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