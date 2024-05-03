В Україні запрацювали нові правила для захисту дизайнів
Київ • УНН
Нові правила охорони промислових зразків в Україні, які набули чинності 1 травня, дозволяють бізнесу швидко реєструвати та захищати зовнішній вигляд своїх інноваційних продуктів від копіювання, сприяючи комерціалізації інтелектуальних активів.
Наказ Міністерства економіки України № 6237, який набув чинності 1 травня, врегулював порядок подання заявки на промисловий зразок. Про це повідомляють у Мінекономіки, передає УНН.
Деталі
Відтепер, коли ви створюєте щось нове та креативне, ви можете захистити його дизайн від копіювання
Там пояснили, що промисловий зразок – це спосіб захисту зовнішнього вигляду продукту, будь то меблі, упаковка або інше.
За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратова, міністерство активно працює над розширенням можливостей бізнесу для використання інструментів охорони креативних рішень.
Доповнення
Зовнішній вигляд промислових виробів відіграє ключову роль у просуванні продукції на ринку. Тому створення швидкого та прозорого механізму реєстрації прав на промислові зразки має сприяти бізнесу в отриманні охорони та виведенні своїх інноваційних продуктів на ринок.
Оновлені Правила містять новели щодо електронного документообігу, а також включають положення, які дозволятимуть бізнесу оперативно управляти та комерціалізувати цей інтелектуальний актив ще на стадії реєстрації
У Мінекономіки пояснили, що цим наказом визначаються:
- правила подачі заявки на промисловий зразок;
- перелік документів, які потрібно надати;
- процедура проходження експертизи.
Ухвалення нового порядку допоможе виробникам продукції зареєструвати її дизайн швидко й легко, убезпечивши її від копіювання, та спокійно розвивати свій бізнес.
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