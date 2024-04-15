Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  25926 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  31709 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  50155 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  199250 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  193888 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194177 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189221 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128980 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138774 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162877 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  330314 просмотра
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Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов

Бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов.

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Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов

В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто

На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

Утром поступило сообщение о "заминировании" трех учебных заведений в Буче Киевской области. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий. Взрывчатку не нашли.

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На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова

Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на общую сумму более 140 млн грн. Мужчина вместе с семьей имеет несколько автомобилей, элитную недвижимость за рубежом, при этом не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Криминал и ЧП •   •  8487 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова

Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в поссии и проблемами на мировом энергетическом рынке и призывает передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны для защиты своей энергетической инфраструктуры.

Война •   •  10672 просмотра
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

За минувшие сутки российские оккупанты атаковали 104 населенных пункта и 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Общество •   •  9899 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

Из-за непогоды были обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях, есть отключения и ограничения в нескольких областях, включая Харьковскую, где почасовые отключения коснулись около 240 000 потребителей.

Общество •   •  11052 просмотра
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров срочно предоставить Украине дополнительные комплексы Patriot, современные системы противовоздушной обороны, оружие и боеприпасы для победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Война •   •  10682 просмотра
Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Четверо мужчин в возрасте от 36 до 86 лет погибли в результате артиллерийского обстрела Северска Донецкой области минувшей ночью.

Война •   •  8905 просмотра
"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

Враг активизировал атаки, особенно в Донецкой области, но Силы обороны, в частности Национальная гвардия, эффективно сдерживают вторжение. Гвардейцы за последнюю неделю уничтожили 300 единиц военной техники, 10 складов с боеприпасами и 99 блиндажей с оккупантами внутри.

Война •   •  9469 просмотра
Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко