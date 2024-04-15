Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов

Команда бренда мясоколбасных изделий "Бащинский" впервые за всю историю меняет логотип и дизайн упаковки продуктов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу бренда.

Детали

Уточняется, что это будет обновленный "Бащинский", который "говорит со своей целевой аудиторией на одном языке".

"Бренд "Бащинский" существует на рынке уже давно, его знают и любят украинцы. Но время не стоит на месте и, согласно стратегии развития, для бренда пришла пора перемен - он становится более молодежным как по своему подходу, так и по внешним проявлениям", - говорится в сообщении.

Принцип бренда "Бащинский" - быть ближе и понятнее для потребителя, стирать барьеры и опережать время, выделяться на полке.

"Наша глобальная задача - это осовременивание бренда и привлечение более молодой целевой аудитории. В то же время для нас было важно не потерять идентичность и потребителей, которые знают и выбирают "Бащинский" в течение многих лет.

Также одной из целей было создание единого брендблока на полках супермаркетов, что должно улучшить видимость бренда абсолютно во всех категориях. Создание eye- catching дизайна в очень заложенной категории мясоколбасных изделий - это необходимое условие для того, чтобы иметь возможность быть замеченным потребителями.

Безусловно, это только первый шаг для достижения наших амбициозных целей в течение следующих лет, с фокусом на сильную ассортиментную стратегию, соблюдение неизменных высоких стандартов качества, которые являются визитной карточкой абсолютно всех брендов компании МХП и запуска мощных рекламных кампаний", - отмечает руководитель центра развития брендов категории мясо МХП Ирина Донченко.

Благодаря тестированию 5 различных концепций дизайнов с потребителями из разных регионов Украины команде бренда удалось достичь желаемого результата и определить безусловного лидера. По мнению потребителей, выбранный дизайн - яркий, воспринимается наиболее аппетитно, и подчеркивает восприятие бренда, делает его более современным.

Итак, в апреле на полках супермаркетов уже появился обновленный "Бащинский" - с новым логотипом и дизайном упаковок. "Логотип стал более лаконичным, более современным, при этом не изменился настолько, чтобы постоянные потребители не могли узнать любимый бренд. Все упаковки и этикетки на продуктах выполнены в единой стилистике и имеют основной фирменный цвет - насыщенный бургунди.

Современный, структурированный подход к редизайну предоставляет многих возможностей - привлечение новой аудитории, которая следит за трендами и четко понимает, где "свои"; создание стилистических маркеров - идентификаторов для разграничения между категориями, вкусами продуктов.

А также шаг к еще большей узнаваемости и любви потребителей к бренду-эксперту мясоколбасных изделий "Бащинский", - говорится в сообщении.

Новый дизайн для бренда создало литовское агентство DPJN, а общую концепцию и брендплатформу разрабатывала внутренняя креативная команда "Бащинский".

"Дизайн становится еще круче; неизменными остаются оригинальный вкус, широкая ассортиментная линейка продукции, а также высокие стандарты качества производства продукции", - говорится в сообщении.