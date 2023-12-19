В Украине запустят интерактивную карту укрытий в "Дія": правительство приняло решение

Информация об укрытиях будет доступна как интерактивная карта в "Дія". Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Информация о наличии укрытий будет доступна через "Дія" в виде интерактивной карты - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, сегодня правительство приняло постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, громадам и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами.

"Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости", - указал глава правительства.

МОН: есть проекты создания "отдельных" укрытий в школах, где нет их внутри