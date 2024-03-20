В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей

В среду, 20 марта, Министерство по делам ветеранов и Красный Крест Украины запустили Единую ветеранскую линию. Об этом пишет УНН со ссылкой заявление и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна в Facebook.

Детали

Сегодня стартует еще один проект в поддержку ветеранов и ветеранок, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц. Минветеранов вместе с Красным Крестом Украины запускает Единую ветеранскую линию - заявил Порхун.

Обратиться на линию можно по номеру 0 800 505 217. И.о. министра по делам ветеранов отметил, что линия будет работать ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 20:00

Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна

По словам Порхуна, на Единую ветеранскую линию можно обратиться по вопросам:

Психосоциальная поддержка;

Возможности получения психологической помощи и поддержки;



Льготы:



- участникам боевых действий;

- лицам с инвалидностью вследствие войны;

- членам семей погибших.

Жилищные вопросы;

Денежная помощь и компенсации;



Медицинские вопросы:



- возможности медицинской реабилитации и лечения;

- установление факта получения ранения.

Система пока будет работать в тестовом режиме. Единая ветеранская линия уже активна - подчеркнул Александр Порхун.

Напомним

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.