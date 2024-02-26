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Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна

Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 03:15  •  8247 просмотра

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Украинское правительство примет единый стандарт предоставления услуг ветеранам через единое окно, доступное на смартфоне, чтобы помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни после войны.

Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна. В Украине будет принят единый стандарт предоставления таких услуг. Об этом заявил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун на форуме "Украина. Год 2024", передает УНН.

Детали

Все услуги в смартфоне и доступны в один клик. Есть понимание и видение, как это сделать

сказал Порхун.

Александр Порхун отметил, что после победы к гражданской жизни должны вернуться почти 1,5 млн ветеранов. Вопрос возвращения к мирной жизни будет стоять и перед их семьями, а также родственниками погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.

Ветеранская политика требует кардинальных изменений. Минветеранов - это история не только о льготах

подчеркнул и.о. министра.

Одной из основных проблем он назвал медицинское обеспечение. 

Из предыдущих есть договоренность изменить перечень по программе "Доступные лекарства" и расширить услуги по качественной стоматологии. И неотъемлемая (часть/признак) часть - это психологическая реабилитация. Неприемлемо, когда часть ветеранов не знают, куда обратиться за помощью, где и как получить данную услугу

привел он примеры.

Также и.о. министра затронул тему трудоустройства ветеранов.

Мы должны выработать четкие алгоритмы действий с работодателями и государственными органами. Особое внимание и подход - к лицам с инвалидностью

сказал Александр Порхун.

Он также заявил о планах усилить вовлеченность представителей органов местной власти для реализации ветеранской политики.

Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун9 февраля 2024, 12:24 • 28086 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
Послуги ветеранам будуть надаватися за принципом єдиного вікна
Services to veterans will be provided on a one-stop shop basis
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Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна

Украинское правительство примет единый стандарт предоставления услуг ветеранам через единое окно, доступное на смартфоне, чтобы помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни после войны.

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