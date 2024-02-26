Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна. В Украине будет принят единый стандарт предоставления таких услуг. Об этом заявил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун на форуме "Украина. Год 2024", передает УНН.

Детали

Все услуги в смартфоне и доступны в один клик. Есть понимание и видение, как это сделать сказал Порхун.

Александр Порхун отметил, что после победы к гражданской жизни должны вернуться почти 1,5 млн ветеранов. Вопрос возвращения к мирной жизни будет стоять и перед их семьями, а также родственниками погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.

Ветеранская политика требует кардинальных изменений. Минветеранов - это история не только о льготах подчеркнул и.о. министра.

Одной из основных проблем он назвал медицинское обеспечение.

Из предыдущих есть договоренность изменить перечень по программе "Доступные лекарства" и расширить услуги по качественной стоматологии. И неотъемлемая (часть/признак) часть - это психологическая реабилитация. Неприемлемо, когда часть ветеранов не знают, куда обратиться за помощью, где и как получить данную услугу привел он примеры.

Также и.о. министра затронул тему трудоустройства ветеранов.

Мы должны выработать четкие алгоритмы действий с работодателями и государственными органами. Особое внимание и подход - к лицам с инвалидностью сказал Александр Порхун.

Он также заявил о планах усилить вовлеченность представителей органов местной власти для реализации ветеранской политики.

Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун