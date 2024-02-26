Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна
Киев • УНН
Украинское правительство примет единый стандарт предоставления услуг ветеранам через единое окно, доступное на смартфоне, чтобы помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни после войны.
Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна. В Украине будет принят единый стандарт предоставления таких услуг. Об этом заявил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун на форуме "Украина. Год 2024", передает УНН.
Детали
Все услуги в смартфоне и доступны в один клик. Есть понимание и видение, как это сделать
Александр Порхун отметил, что после победы к гражданской жизни должны вернуться почти 1,5 млн ветеранов. Вопрос возвращения к мирной жизни будет стоять и перед их семьями, а также родственниками погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.
Ветеранская политика требует кардинальных изменений. Минветеранов - это история не только о льготах
Одной из основных проблем он назвал медицинское обеспечение.
Из предыдущих есть договоренность изменить перечень по программе "Доступные лекарства" и расширить услуги по качественной стоматологии. И неотъемлемая (часть/признак) часть - это психологическая реабилитация. Неприемлемо, когда часть ветеранов не знают, куда обратиться за помощью, где и как получить данную услугу
Также и.о. министра затронул тему трудоустройства ветеранов.
Мы должны выработать четкие алгоритмы действий с работодателями и государственными органами. Особое внимание и подход - к лицам с инвалидностью
Он также заявил о планах усилить вовлеченность представителей органов местной власти для реализации ветеранской политики.
Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун9 февраля 2024, 12:24 • 28086 просмотров
Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна
Украинское правительство примет единый стандарт предоставления услуг ветеранам через единое окно, доступное на смартфоне, чтобы помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни после войны.
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