Послуги ветеранам будуть надаватися за принципом єдиного вікна
Київ • УНН
Український уряд ухвалить єдиний стандарт надання послуг ветеранам через єдине вікно, доступне на смартфоні, щоб допомогти ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після війни.
Послуги ветеранам будуть надаватися за принципом єдиного вікна. В Україні буде ухвалено єдиний стандарт надання таких послуг. Про це заявив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун на форумі "Україна. Рік 2024", передає УНН.
Деталі
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Олександр Порхун зауважив, що після перемоги до цивільного життя мають повернутися майже 1,5 млн ветеранів. Питання повернення до мирного життя стоятиме й перед їхніми родинами, а також родичами загиблих та зниклих без вісти захисників та захисниць України.
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Однією з основних проблем він назвав медичне забезпечення.
Із попередніх є домовленість змінити перелік за програмою "Доступні ліки" та розширити послуги з якісної стоматології. І невіддільна (частина/ознака) частина – це психологічна реабілітація. Неприйнятно, коли частина ветеранів не знають, куди звернутися за допомогою, де і як отримати дану послугу
Також в.о. міністра торкнувся теми працевлаштування ветеранів.
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Він також заявив про плани посилити залученість представників органів місцевої влади для реалізації ветеранської політики.
Тимчасово виконувати обов’язки міністра у справах ветеранів буде Олександр Порхун09.02.24, 14:24 • 30238 переглядiв