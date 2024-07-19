В Украине запустят горячую линию по вопросам энергетики. Об этом информирует ОП по результатам совместных брифингов Офиса президента, правительства, областных военных администраций, органов местного самоуправления и дипломатических учреждений, передает УНН.

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Указано, что горячая линия будет работать по номеру 15-49.

Кроме того, на брифинге министр энергетики Герман Галущенко и в. и. о. министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков рассказали о ходе ремонтных работ и поставки резервной генерации на объекты критической инфраструктуры, а представитель ПРООН Роман Шахматенко представил цифровую платформу по систематизации имеющихся потребностей и проектов в энергетическом секторе.

На брифинге представителей местной власти призвали проинформировать общины о программах кредитования и уменьшения количества разрешительной документации для подключения дополнительной генерации.

«В частности, в рамках кредитной программы «5-7-9» Министерство экономики ввело проекты по финансированию генерации для бизнеса на сумму до 150 млн грн и для ОСМД и ЖЭК - до 5 млн грн. Также с 20 июля украинцы смогут оформить кредит под 0% на солнечные и ветровые электростанции», - говорится в сообщении.

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