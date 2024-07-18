Информация, которую распространяют разного рода эксперты, что на Южноукраинской АЭС сгорели три трансформатора, играет на руку врагу. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает УНН.

На вопрос, какова ситуация с тремя трансформаторами на Южноукраинской АЭС, которые якобы вышли из строя, Колесник ответил: «Хочу отметить, что информация, которую распространяют в СМИ разного рода эксперты на самом деле является в определенной степени ИПСО и играет на руку врагу. Ведь раскрытие такой информации является достаточно, во-первых, негативным, а во-вторых, эта информация получается различными непонятными путями. Хочется отметить, что работа энергосистемы на сегодня стабилизируется достаточно оперативно, если происходят какие-то аварийные ситуации - это непредсказуемые ситуации».

Он отметил, что когда что-то выходит из строя, то энергетики сразу ремонтируют и восстанавливают работу такого оборудования.

Контекст

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что за последние три дня на Южноукраинской АЭС сгорело три трансформатора тока.