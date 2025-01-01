В Украине возобновлены плановые проверки непищевых товаров

С сегодняшнего дня восстановлена возможность проверок непищевых товаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

«Правительство Украины возобновило в 2025 году плановые проверки органами рыночного надзора непищевой продукции, которые были временно приостановлены на период действия военного положения, а также государственный контроль непищевой продукции таможенными органами», - говорится в сообщении.

Государственный рыночный надзор за непищевой продукцией осуществляют несколько органов исполнительной власти, и в частности Госпродпотребслужба, ГСЧС, Гослекслужба и др. В соответствии с законодательством плановые проверки характеристик продукции проводятся у распространителей этой продукции согласно секторальному плану рыночного надзора.

Возобновлены плановые проверки для некоторых видов непищевой продукции: что может проверять Госпродпотребслужба

Напомним,

С марта 2024 года возобновлено проведение внеплановых проверок непищевой продукции. Это означает, что Госпродпотребслужба может осуществлять проверку характеристик продукции у распространителей и производителей такой продукции на основании обращений, содержащих информацию о распространении продукции, которая имеет недостатки или угрожает жизни и здоровью человека.

В сентябре 2024 года были возобновлены плановые проверки некоторых видов непищевой продукции, которая может быть потенциально опасной для потребителей, а именно речь шла об игрушках; обогреватели помещений и комбинированные обогреватели; электрическое и электронное оборудование.