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В Украине возобновлены плановые проверки непищевых товаров

В Украине возобновлены плановые проверки непищевых товаров

Киев  •  УНН

 • 2693 просмотра

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Правительство восстанавливает плановые проверки непищевой продукции органами рыночного надзора с 2025 года.

С сегодняшнего дня восстановлена возможность проверок непищевых товаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

«Правительство Украины возобновило в 2025 году плановые проверки органами рыночного надзора непищевой продукции, которые были временно приостановлены на период действия военного положения, а также государственный контроль непищевой продукции таможенными органами», - говорится в сообщении.

Государственный рыночный надзор за непищевой продукцией осуществляют несколько органов исполнительной власти, и в частности Госпродпотребслужба, ГСЧС, Гослекслужба и др. В соответствии с законодательством плановые проверки характеристик продукции проводятся у распространителей этой продукции согласно секторальному плану рыночного надзора.

Возобновлены плановые проверки для некоторых видов непищевой продукции: что может проверять Госпродпотребслужба18 сент. 2024, 20:37 • 14485 просмотров

Напомним,

С марта 2024 года возобновлено проведение внеплановых проверок непищевой продукции. Это означает, что Госпродпотребслужба может осуществлять проверку характеристик продукции у распространителей и производителей такой продукции на основании обращений, содержащих информацию о распространении продукции, которая имеет недостатки или угрожает жизни и здоровью человека.

В сентябре 2024 года были возобновлены плановые проверки некоторых видов непищевой продукции, которая может быть потенциально опасной для потребителей, а именно речь шла об игрушках; обогреватели помещений и комбинированные обогреватели; электрическое и электронное оборудование.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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