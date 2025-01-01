В Україні поновлені планові перевірки нехарчових товарів

Відсьогодні відновлено можливість перевірок нехарчових товарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

"Уряд України поновив в 2025 році планові перевірки органами ринкового нагляду нехарчової продукції, які були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану, а також державний контроль нехарчової продукції митними органами", - йдеться у повідомленні.

Державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією здійснюють декілька органів виконавчої влади, і зокрема Держпродспоживслужба, ДСНС, Держлікслужба тощо. Відповідно до законодавства планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальним планом ринкового нагляду.

Відновлено планові перевірки для деяких видів нехарчової продукції: що може перевіряти Держпродспоживслужба

Нагадаємо

З березня 2024 року відновлено проведення позапланових перевірок нехарчової продукції. Це означає, що Держпродспоживслужба може здійснювати перевірку характеристик продукції у розповсюджувачів та виробників такої продукції на підставі звернень, які містять інформацію про розповсюдження продукції, що має недоліки або загрожує життю та здоров’ю людини.

У вересні 2024 року було поновлено планові перевірки деяких видів нехарчової продукції, яка може бути потенційно небезпечною для споживачів, а саме мова йшла про іграшки; обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі; електричне та електронне обладнання.