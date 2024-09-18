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Відновлено планові перевірки для деяких видів нехарчової продукції: що може перевіряти Держпродспоживслужба

Відновлено планові перевірки для деяких видів нехарчової продукції: що може перевіряти Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 14607 перегляди

Розповідаємо, які категорії товарів підпадають під перевірки

Уряд днями прийняв рішення щодо поновлення планових перевірок деяких видів нехарчової продукції, яка може бути потенційно небезпечною для споживачів. У Держпродспоживслужбі уточнили про які саме перевірки йдеться, пише УНН.

На тепер Держпродспоживслужба як орган ринкового нагляду може здійснювати планові заходи державного ринкового нагляду щодо наступних видів продукції:

іграшки;

обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі;

електричне та електронне обладнання.

Зазначаємо, що відповідно до законодавства планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальним планом ринкового нагляду.

У Держпроді також нагадали, що з березня цього року відновлено проведення позапланових перевірок нехарчової продукції. Це означає, що Держпродспоживслужба може здійснювати перевірку характеристик продукції у розповсюджувачів та виробників такої продукції на підставі звернень, які містять інформацію про розповсюдження продукції, що має недоліки або загрожує життю та здоров’ю людини.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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