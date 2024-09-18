Відновлено планові перевірки для деяких видів нехарчової продукції: що може перевіряти Держпродспоживслужба
Київ • УНН
Розповідаємо, які категорії товарів підпадають під перевірки
Уряд днями прийняв рішення щодо поновлення планових перевірок деяких видів нехарчової продукції, яка може бути потенційно небезпечною для споживачів. У Держпродспоживслужбі уточнили про які саме перевірки йдеться, пише УНН.
На тепер Держпродспоживслужба як орган ринкового нагляду може здійснювати планові заходи державного ринкового нагляду щодо наступних видів продукції:
іграшки;
обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі;
електричне та електронне обладнання.
Зазначаємо, що відповідно до законодавства планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальним планом ринкового нагляду.
У Держпроді також нагадали, що з березня цього року відновлено проведення позапланових перевірок нехарчової продукції. Це означає, що Держпродспоживслужба може здійснювати перевірку характеристик продукції у розповсюджувачів та виробників такої продукції на підставі звернень, які містять інформацію про розповсюдження продукції, що має недоліки або загрожує життю та здоров’ю людини.