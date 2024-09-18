Возобновлены плановые проверки для некоторых видов непищевой продукции: что может проверять Госпродпотребслужба
Киев • УНН
Рассказываем, какие категории товаров подпадают под проверки
Правительство на днях приняло решение о возобновлении плановых проверок некоторых видов непищевой продукции, которая может быть потенциально опасной для потребителей. В Госпродпотребслужбе уточнили, о каких именно проверках идет речь, пишет УНН.
Теперь Госпродпотребслужба как орган рыночного надзора может осуществлять плановые мероприятия государственного рыночного надзора в отношении следующих видов продукции:
игрушки;
обогреватели помещений и комбинированные обогреватели;
электрическое и электронное оборудование.
Отмечаем, что в соответствии с законодательством плановые проверки характеристик продукции проводятся у распространителей этой продукции согласно секторальному плану рыночного надзора.
В Госпроде также напомнили, что с марта этого года возобновлено проведение внеплановых проверок непищевой продукции. Это означает, что Госпродпотребслужба может осуществлять проверку характеристик продукции у распространителей и производителей такой продукции на основании обращений, содержащих информацию о распространении продукции, которая имеет недостатки или угрожает жизни и здоровью человека.