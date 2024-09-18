Возобновлены плановые проверки для некоторых видов непищевой продукции: что может проверять Госпродпотребслужба

Правительство на днях приняло решение о возобновлении плановых проверок некоторых видов непищевой продукции, которая может быть потенциально опасной для потребителей. В Госпродпотребслужбе уточнили, о каких именно проверках идет речь, пишет УНН.

Теперь Госпродпотребслужба как орган рыночного надзора может осуществлять плановые мероприятия государственного рыночного надзора в отношении следующих видов продукции:

игрушки;

обогреватели помещений и комбинированные обогреватели;

электрическое и электронное оборудование.

Отмечаем, что в соответствии с законодательством плановые проверки характеристик продукции проводятся у распространителей этой продукции согласно секторальному плану рыночного надзора.

В Госпроде также напомнили, что с марта этого года возобновлено проведение внеплановых проверок непищевой продукции. Это означает, что Госпродпотребслужба может осуществлять проверку характеристик продукции у распространителей и производителей такой продукции на основании обращений, содержащих информацию о распространении продукции, которая имеет недостатки или угрожает жизни и здоровью человека.