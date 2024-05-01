В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок мастерами разных регионов Украины, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины в среду, пишет УНН.

Детали

Фестиваль украинской писанки состоялся в инновационном парке UNIT.CITY. В рамках события расписали 800 писанок.

В течение 5 часов 530 участников изготовили 800 писанок. Рекорд Украины установлен! - объявила во время события генеральный директор Книги Мировых Рекордов Анна Крысюк.

Фестиваль собрал мастеров со всей Украины, которые провели мастер-классы по росписи писанок для молодежи. Созданные писанки передадут защитникам на фронт при помощи Международного штаба помощи украинцам.

"Мы должны находить светлые события, которые нас сплачивают и добавляют жизненных сил для того, чтобы мы могли бороться с врагом, а также творить. Я благодарю всех мастеров, которые находят в себе вдохновение и вкладывают душу в это искусство. С вами мы уверены, что традиция писанкарства не только будет сохранена, а передана будущим поколениям украинцев", - сказал вр.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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