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В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок
Рекорд по самой массовой росписи 800 писанок мастерами из разных регионов Украины установили на Всеукраинском фестивале писанок в инновационном парке UNIT. CITY.
Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение
Экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении за декларирование недостоверных сведений в ежегодной декларации, в которой он указал о наличии у него более 2 млн грн наличных, несмотря на то, что не имел финансовых возможностей для накопления таких средств.
"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16
Спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что истребители F-16 начнут эксплуатироваться в Украине "после Пасхи", но не уточнил точной даты, поскольку она несколько раз менялась.
"Межигорье" возвращают в пользование государства, начался первый этап - проверка имущества парка-памятника
Парк-памятник "Межигорье" возвращается в государственное управление, и сейчас межведомственная комиссия проводит первый этап осмотра и передачи арестованного имущества, расположенного на территории парка.
На Черниговщине во время пожара погибла женщина: ребенок травмирован
В Нежине Черниговской области во время пожара, вспыхнувшего в двухквартирном доме, погибла женщина, ее ребенок был госпитализирован с ожогами.
"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль настаивал на заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что "время пришло" для заключения сделки по освобождению заложников и приостановке почти семимесячной войны в Газе.
Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших
Два человека погибли и трое получили ранения в результате удара рф, предварительно, двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Харьковской области.
В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС
В этом году наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах - зафиксировано более 11,5 тыс. таких пожаров, в результате которых погибли 4 и травмированы 5 человек.
єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса
52 семьи ветеранов получат 26 миллионов гривен грантов от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.
В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"
Во время рассмотрения противоречивого "закона об иностранных агентах" в грузинском парламенте произошли столкновения.