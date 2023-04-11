"Не кожний день Великдень, а хліб не паска": рецепты куличей от традиционных до современных

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Уже в это воскресенье православные христиане отмечают праздник Воскресения Иисуса Христа. УНН решил собрать для вас интересные рецепты праздничной пасхи от традиционных до современных.

Рецепт из собрания Николая Маркевича (1804–1860 гг.) — украинского историка, этнографа и фольклориста

Рецепт, с разъяснениями, опубликовал Музей Ивана Гончара

Опара

  • Взять кварту молока, вскипятить (кварта – чуть больше литра).
  • Положить фунт муки крупчатки в каменную чашу и развести кипяченым молоком (фунт – около 0,5 кг; крупчатка (в оригинале "питльоване борошно" – просеянная мука очень высокой степени помола - ред.).
  • Добавить ⅛ фунта сахара, дать остыть, но не полностью — так, чтобы можно было положить дрожжи.
  • Добавить столовую винную рюмку дрожжей и поставить смесь, чтобы подходила. Когда она взойдет, процедить сквозь сито.

    • Тесто

  • Отделить 50 яичных желтков в бочку.
  • Положить сахара мелкого помола 1½ фунта.
  • Перетерать желтки с сахаром целый час, чтобы хорошо размешать.
  • Добавить 2 фунта пшеничной муки и два столовых стакана (2¼ кварты) опары.
  • «Вымешивать» тесто 3 часа, а если нужно — дольше.
  • Поставить в теплое место, чтобы тесто подошло. Когда подойдёт, месить на столе.
  • Готовое тесто положить в бумажные формы, предварительно вымазанные маслом.
  • Выпекать в печи не холодной, но и не жаркой, а главное просторной и высокой.

    • Сахар можно заменить медом — такую пасху называли медовой. Кислую пасху готовят так же, но без сахара и меда.

    Пасха из села Гвизд (Надворнянский район Ивано-Франковской области)

    Рецепт также был опубликован Музеем Ивана Гончара

    Ингредиенты:

    • Молоко: 3 л (на большую семью)
    • Яйца: 8 шт
    • Дрожжи:1 пачка
    • Ванильный сахар: 9 пачек по 25 г
    • Маргарин:1 пачка
    • Сгущенное молоко: 1 банка
    • Соль: “добрая” ложка
    • Сахар: 1,5–1,7 л
    • Мука: сколько “возьмет” тесто, чтобы легко отходило от рук

    Процесс:

    Дрожжи разводим в небольшом количестве теплого молока. Вливаем смесь в молоко.

    В этом видео хозяйка печет куличи из 3-х литров молока — для большой семьи. Выпекать можно и из меньшего объема молока, но в таком случае все ингредиенты нужно рассчитать пропорционально. Как говорит хозяйка: “Каждый по-своему лагодит”

    Добавляем ванилин. Вливаем растопленный маргарин. Добавляем сгущенное молоко и хорошую ложку соли. Предварительно взбиваем миксером яйца, добавляем их в молоко. Всыпаем сахар, все перемешиваем ложкой. Добавляем муку, хорошо вымешиваем тесто.

    Тесто будет готово тогда, когда будет легко отходить от рук.

    Секреты от хозяйки:

    • Хорошо ли вымешанное тесто, есть ли в нем "воздух" можно проверить ножом: отрезать и внимательно присмотреться есть белые пятна муки внутри. Если нет – все хорошо, а если есть – месим еще.
    • Изюм лучше добавлять уже при формировании кулича в форму, тогда они будут пухлее.

    Рецепт классической пасхи от Евгения Клопотенко

    Ингредиенты

    • 750-800 г пшеничной муки
    • 220 мл теплого молока2,5%
    • 25 г живых дрожжей
    • 1 яйцо
    • 1 желток
    • 2 ст. л. сметаны20%
    • 225 г сахара + 1 ст. л. для опары
    • 10 г ванильного сахара
    • 1 апельсин (сок и цедра)
    • 100 г мягкого сливочного масла 82,5%
    • 2 ст. л. подсолнечного масла
    • 25 мл коньяка/виски/рома
    • 100 г изюма/цукатов
    • 200 г сахарной пудры
    • щепотка соли
    • декоративная посыпка (опционально)

    Процесс приготовления

    Шаг 1

    Сливочное масло извлеките из холодильника, оно должно стать комнатной температуры. Изюм хорошо помойте, выложите на бумажное полотенце, а другим куском промокните. Они должны быть сухими. Приготовьте опару. Нагрейте в сотейнике 220 мл молока 2,5% до 30-35 градусов и покрошите в него 25 г живых дрожжей. Хорошо перемешайте до их растворения. Лучше это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков. Советуем использовать молоко не менее 2,5% жирности, по желанию берите 3,2%. Можно использовать сухие дрожжи, но почитайте на этикетке информацию о пропорции.

    Шаг 2

    Добавьте 1 ст. л. сахара и еще раз перемешайте, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать.

    Шаг 3

    Опара должна увеличиться в два раза, а затем добавить в нее одно яйцо и один желток.

    Шаг 4

    Всыпьте 225 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли.

    Шаг 5

    Добавьте 100 г размягченного сливочного масла 82,5% и 2 ст.л. л. сметаны 20%. Хорошо перемешайте все венчиком. Можете использовать кухонную машину с насадкой «Венчик» на средних оборотах.

    Шаг 6

    Натрите апельсиновую цедру на мелкой терке, не затрагивая белую часть и добавьте к смеси с опарой.

    Шаг 7

    Выжмите сок половины апельсина и тоже добавьте в опару. Вторую половину апельсина отложите, нам понадобится сок для апельсиновой глазури.

    Шаг 8

    Хорошо перемешайте венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.

    Шаг 9

    Добавьте 750–800 г муки и перемешайте тесто лопаткой до однородности. Количество муки зависит от того, какого размера яйца вы использовали. Для выпечки мы всегда берем с отметкой С1.

    Шаг 10

    По желанию добавьте к пасхальной выпечке крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски (25 мл). Это придаст ей особый аромат.

    Шаг 11

    Вымесите мягкое тесто. Желательно вымешивать тесто примерно в течение 10 минут, так оно будет более однородным. Можете воспользоваться кухонной машиной с насадкой «Крюк». Тесто не должно липнуть к рукам. Сформируйте из него шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Обомните тесто и снова сформируйте шар. Еще раз оставьте для подъема на 40 минут, чтобы получить воздушную и легкую пасху.

    Шаг 12

    Затем снова обомните тесто и вмесите в него 100 г изюма.

    Шаг 13

    Делайте это так, чтобы его не было на поверхности теста, и они не пригорели во время приготовления кулича. Включите духовку разогреваться до 180 градусов в режиме конвекции.

    Шаг 14

    Наполните бумажные или металлические формы тестом, но только на 2/3 объема. Если используете металлические формы, предварительно застелите дно формы пергаментом, а затем смажьте его и стенки формы сливочным маслом.

    Шаг 15

    Оставьте формы в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы. Выпекайте куличи в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20-35 минут в зависимости от размера форм. Режим конвекции или верхнего и нижнего нагрева.

    Проверяйте готовность деревянной шпажкой.

    Шаг 16

    Готовые куличи полностью остудите и украсьте апельсиновой глазурью. Для этого в сотейник всыпьте 200 г сахарной пудры, добавьте сок половины апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на куличи и украсьте декоративной посыпкой.

    В последние годы в Украине стали приобретать популярность рецепты пасхальной выпечки из других стран.

    Рецепт панеттоне от шеф-повара Вали Саенко

    Ингредиенты:

    • Мука сильная – 450 гр
    • Желтки – 150 гр
    • Сахар – 150
    • Дрожжи – 25 гр
    • Молоко теплое – 200 гр
    • Мед – 30 гр
    • Масло сливочное мягкое – 150 гр
    • Шоколад – 200 гр
    • Ванильный сахар

    Для макаронажа (шапка-декор кулича)

    • Белок – 50 гр
    • Миндальная мука - 50 гр
    • Сахар – 20 гр
    • Мука – 20 гр
    • Миндаль и сахарная пудра

    Сначала все отвешиваем на тесто. Так будет удобнее работать.

    Опара

    Для опары смешаем дрожжи с ложкой сахара из общей массы и с ложкой муки. Добавляем теплое молоко. Хорошо перемешиваем и ждем 15 минут. Дрожжи хорошо набухнут за этот период.

    Приготовление

    Далее смешиваем все сухие ингредиенты. И отдельно все влажные (остальное молоко, желтки и мед). Смешиваем все в миксере. Пока тесто перемешивается, по частям начинаем добавлять мягкое сливочное масло. Тесто должно стать эластичным и почти не липнуть в руки. Вымешивать нужно долго, минут 5-7

    После этого накрываем его и оставляем. От 4 часов до 10. Оставляйте тесто в большой таре. Оно хорошо поднимется, главное чтобы не было сквозняков.

    После этого снова в миксере перемешиваем тесто. Оно уменьшится в объеме, но это нормально. Вымешиваем минут 10. Должно появиться глютеновое окно. То есть тесто должно хорошо тянуться и первые секунды не рваться. Далее добавляем шоколад. И вымешиваем до однородности

    Разлагаем наши панеттоне по формам. Заполняем примерно на 1/3 и даем расстояться. Важно! Тесто не должно подходить к самому верху, оно еще сильно вырастет при запекании.

    Для макаронажа. Смешаем белок с миксером сахаром. До образования пены. Далее добавляем муку и миндальную муку. Масса должна быть густой.

    После того как панеттоны подошли – сверху смазываем их макаронажем (это не обязательно), посыпаем орешками и щедро пудрой. Запекаем при 180 примерно 20-25 минут. Проверяем шпажкой.

    Если же вам не хочется заниматься выпечкой, то можно приготовить творожную пасху.

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    Сообщение, опубликованное Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

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