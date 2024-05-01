В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок
Київ • УНН
Рекорд з наймасовішого розпису 800 писанок майстрами з різних регіонів України встановили на Всеукраїнському фестивалі писанок в інноваційному парку UNIT.CITY.
В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок майстрами різних регіонів України, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України у середу, пише УНН.
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Фестиваль української писанки відбувся в інноваційному парку UNIT.CITY. У межах події розписали 800 писанок.
Протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок. Рекорд України встановлено!
Фестиваль зібрав майстрів зі всієї України, які провели майстер-класи з писанкарства для молоді. Створені писанки передадуть захисникам на фронт за допомоги Міжнародного штабу допомоги українцям.
"Ми маємо знаходити світлі події, які нас згуртовують та додають життєвих сил для того, щоби ми могли боротися з ворогом, а також творити. Я дякую всім майстрам, які знаходять в собі натхнення і вкладають душу в це мистецтво. З вами ми впевнені, що традиція писанкарства не лише буде збережена, а передана майбутнім поколінням українців", - сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
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