В Украине сохраняется жаркая погода: до 36° в некоторых регионах

В понедельник, 26 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода с температурой днем местами до 36°. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

«26 августа в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южных областях днем 7-12 м/с. Температура днем составит 29-34°, на высокогорье Карпат 22-27°, а в южных и центральных областях местами ожидается сильная жара до 35-36°,» - отмечают синоптики.

В Киеве и Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура в Киевской области днем будет достигать 29-34°, а в столице - 31-33°.

Прогноз на ближайшие дни:

27 августа: Сухо по всей Украине, за исключением юга и Карпатского региона.

28 августа: На юге, западе и в большинстве центральных областей местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с, на юге и юго-востоке 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге до 23°, днем 29-34°.

29-30 августа: Преимущественно без осадков, лишь на юге и в Карпатах местами кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 16-22°, днем 28-34°, в Крыму 25-30°.

В Киеве и области 27-28 августа будет сухо. Ночью температура будет достигать 20°, днем до 34°. На 29-30 августа также ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 29-34° в области, в Киеве - ночью около 20°, днем 30-32°.

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