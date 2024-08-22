Дожди с грозами и жара до 37°: прогноз погоды на сегодня

На части территории Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы. На большинстве территории температура днем достигнет 35-37°, в западных областях 21-26°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 22 августа в южной части, западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на юге страны до 24°; днем в западных и Житомирской областях 21-26° (в Карпатах 15-20°), в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28-33°, на остальной территории сильная жара 35-37°.

В Киевской области

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; в Киеве без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 28-33°, в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.