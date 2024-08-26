В Україні зберігається спекотна погода: до 36° в деяких регіонах
Київ • УНН
В Україні 26 серпня очікується суха та спекотна погода з температурою до 36°. На більшості території без опадів, лише на півдні та в Карпатах можливі короткочасні дощі з грозами в наступні дні.
У понеділок, 26 серпня, в Україні утримається суха та спекотна погода з температурою вдень місцями до 36°. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
"26 серпня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південних областях вдень 7-12 м/с. Температура вдень становитиме 29-34°, на високогір'ї Карпат 22-27°, а в південних і центральних областях місцями очікується сильна спека до 35-36°," — зазначають синоптики.
У Києві та Київській області очікується невелика хмарність, без опадів. Температура на Київщині вдень сягатиме 29-34°, а у столиці — 31-33°.
Прогноз на найближчі дні:
- 27 серпня: Сухо по всій Україні, за винятком півдня і Карпатського регіону.
- 28 серпня: На півдні, заході та в більшості центральних областей місцями можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с, на півдні та південному сході 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні до 23°, вдень 29-34°.
- 29-30 серпня: Переважно без опадів, лише на півдні та в Карпатах місцями короткочасний дощ з грозою. Температура вночі 16-22°, вдень 28-34°, у Криму 25-30°.
У Києві та області 27-28 серпня буде сухо. Вночі температура сягатиме 20°, вдень до 34°. На 29-30 серпня також очікується суха та спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 29-34° у області, у Києві — вночі близько 20°, вдень 30-32°.
Дощі з грозами та спека до 37°: прогноз погоди на сьогодні22.08.24, 08:10 • 59526 переглядiв