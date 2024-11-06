В Украине расследуют 49 дел по фактам убийства более 120 военнопленных на поле боя
Киев • УНН
Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по убийству 124 украинских военнопленных на поле боя. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области, в частности недавние расстрелы шести пленных.
Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Денис Лысенко, передает УНН.
"На сегодня правоохранительные органы расследуют 49 уголовных производств с фактами убийства 124 военнопленных во время сдачи в плен, или после сдачи", - сказал Лысенко.
По его словам, стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в этом. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области.
Лысенко напомнил, что вчера в Донецкой области были зарегистрированы очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, тогда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября вблизи пгт Вишневое Селидовской территориальной громады, когда еще трех военнопленных расстреляли оккупанты.
"Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил рф, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их прекращению и наказанию виновных. Поэтому мы рассматриваем все эти случаи комплексно и участие того или иного вооруженного подразделения, конечно, анализируется нами в каждом конкретном случае. Но это не снимает ответственности с командиров", - отметил начальник управления.
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Дополнение
В начале октября руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов сообщал, что известно, что российские оккупанты казнили 93 украинских военных именно на поле боя. 80% этих казней произошли в этом году.