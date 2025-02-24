В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности: что известно
Киев • УНН
Минздрав расширил перечень причин для установления инвалидности, включив пребывание в плену и пытки. Новый порядок распространяется как на военных, так и на гражданских лиц.
В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности. Отныне этот статус могут предоставить людям, которые пережили плен или пытки. Основание распространяется как на военнослужащих, так и на гражданских. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.
Отныне, причиной инвалидности может быть лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это означает, что люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или получили другие повреждения здоровья в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку,
Как пройти оценивание для установления инвалидности?
Процедура прохождения оценивания для таких лиц содержит несколько шагов:
Шаг 1. Подтверждение факта лишения личной свободы
Необходимо обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины. В случае положительного решения данные о человеке вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также выдается соответствующий документ.
Шаг 2. Оценка повседневного функционирования
Лечащий врач или председатель военно-врачебной комиссии в соответствии с определенными Критериями формирует электронное направление на оценку. При рассмотрении экспертная команда оценивает состояние здоровья человека и ограничения по жизнедеятельности.
Шаг 3. Получение решения
По результатам оценки человек получает выписку из решения экспертной команды. Если установлена инвалидность, то в рамках этого решения будут также сформированы рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации (ИПР). В них будет отражена потребность лица во вспомогательных средствах реабилитации, медицинских изделиях и необходимость получения услуг в других сферах его жизни. Эти рекомендации действуют в течение всего срока, на который установлена инвалидность.
Какие дальнейшие шаги после получения статуса инвалидности?
После установления инвалидности лицо может воспользоваться государственными программами поддержки, в частности:
- получить вспомогательные средства реабилитации (через Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью);
- оформить пенсию или социальную помощь (через Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты);
- получить бесплатное санаторно-курортное лечение, если такая потребность определена экспертной командой.
Напомним
Кабмин упростил процедуру воинского учета для людей с инвалидностью. Данные об инвалидности будут автоматически отображаться "Резерв+" автоматически, а документы можно подавать без личного присутствия.