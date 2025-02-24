В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности: что известно

В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности. Отныне этот статус могут предоставить людям, которые пережили плен или пытки. Основание распространяется как на военнослужащих, так и на гражданских. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Отныне, причиной инвалидности может быть лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это означает, что люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или получили другие повреждения здоровья в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку, - говорится в сообщении.

Как пройти оценивание для установления инвалидности?

Процедура прохождения оценивания для таких лиц содержит несколько шагов:

Шаг 1. Подтверждение факта лишения личной свободы

Необходимо обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины. В случае положительного решения данные о человеке вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также выдается соответствующий документ.

Шаг 2. Оценка повседневного функционирования

Лечащий врач или председатель военно-врачебной комиссии в соответствии с определенными Критериями формирует электронное направление на оценку. При рассмотрении экспертная команда оценивает состояние здоровья человека и ограничения по жизнедеятельности.

Шаг 3. Получение решения

По результатам оценки человек получает выписку из решения экспертной команды. Если установлена инвалидность, то в рамках этого решения будут также сформированы рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации (ИПР). В них будет отражена потребность лица во вспомогательных средствах реабилитации, медицинских изделиях и необходимость получения услуг в других сферах его жизни. Эти рекомендации действуют в течение всего срока, на который установлена инвалидность.

Какие дальнейшие шаги после получения статуса инвалидности?

После установления инвалидности лицо может воспользоваться государственными программами поддержки, в частности:

получить вспомогательные средства реабилитации (через Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью);

оформить пенсию или социальную помощь (через Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты);

получить бесплатное санаторно-курортное лечение, если такая потребность определена экспертной командой.

Напомним

Кабмин упростил процедуру воинского учета для людей с инвалидностью. Данные об инвалидности будут автоматически отображаться "Резерв+" автоматически, а документы можно подавать без личного присутствия.