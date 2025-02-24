В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності: що відомо

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування. Підстава поширюється як на військовослужбовців, так і на цивільних. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.

Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку, - йдеться у повідомленні.

Як пройти оцінювання для встановлення інвалідності?

Процедура проходження оцінювання для таких осіб містить кілька кроків:

Крок 1. Підтвердження факту позбавлення особистої свободи

Необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.

Крок 2. Оцінювання повсякденного функціонування

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.

Крок 3. Отримання рішення

За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Які подальші кроки після отримання статусу інвалідності?

Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки, зокрема:

отримати допоміжні засоби реабілітації (через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю);

оформити пенсію або соціальну допомогу (через Пенсійний фонд України або органи соціального захисту);

отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо така потреба визначена експертною командою.

Нагадаємо

Кабмін спростив процедуру військового обліку для людей з інвалідністю. Дані про інвалідність автоматично відображатимуться "Резерв+" автоматично, а документи можна подавати без особистої присутності.