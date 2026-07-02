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В Украине раскрыли мошенническую сеть криптообменников, во время обысков обнаружили валюту на более 20 млн грн - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 2612 просмотра

Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах и изъяли наличные на сумму более 20 млн грн. Мошенники маскировали схему под легальный сервис обмена валют и криптоактивов.

В Украине раскрыли мошенническую сеть криптообменников, во время обысков обнаружили валюту на более 20 млн грн - Генпрокурор

На Украине раскрыли мошенническую сеть криптообменников, которые обкрадывали людей по всей стране. Проведено более 20 обысков в семи регионах и изъято наличных в разных валютах на сумму более 20 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Генпрокурор, под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов работал механизм завладения деньгами людей.

Схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах. Всё было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом.  На самом деле после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств 

- отметил Кравченко.

Он также привел показательную деталь - во время документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки. То есть действовали не ситуативно, а по четкому алгоритму.

Был отработан механизм. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили средства, которые те присваивали, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок 

- добавил Кравченко.

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По словам Генпрокурора, во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен. Готовятся сообщения о подозрении изобличенным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц.

В современном финансовом мире мошенники тоже выглядят "современно". Но обман остается обманом, даже если он оформлен как новый криптообменник. Если человек передает деньги, а взамен не получает ничего, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто обеспечивал работу этой платформы от организаторов до тех, кто принимал средства у потерпевших 

- резюмировал Кравченко.

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Антонина Туманова

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