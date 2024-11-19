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Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
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Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине работают более 40 иностранных оборонных компаний - президент

В Украине работают более 40 иностранных оборонных компаний - президент

Киев  •  УНН

 • 8251 просмотра

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В Украине работают более 40 иностранных и 600 отечественных оборонных компаний, которые обеспечивают 300 тысяч рабочих мест. В 2024 году планируется изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников.

В Украине работает более 40 иностранных оборонных компаний. В сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во время представления «План устойчивости», передает УНН.

Мы привлекли более 40 иностранных оборонных компаний для работы в Украине. В сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний, которые в целом обеспечивают  300 тысяч рабочих мест

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.

На дроны: Президент анонсировал увеличение прямого финансирования бригад19 нояб. 2024, 11:40 • 8180 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика