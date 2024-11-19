В Украине работают более 40 иностранных оборонных компаний - президент
Киев • УНН
В Украине работают более 40 иностранных и 600 отечественных оборонных компаний, которые обеспечивают 300 тысяч рабочих мест. В 2024 году планируется изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников.
В Украине работает более 40 иностранных оборонных компаний. В сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во время представления «План устойчивости», передает УНН.
Мы привлекли более 40 иностранных оборонных компаний для работы в Украине. В сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний, которые в целом обеспечивают 300 тысяч рабочих мест
Дополнение
Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.
На дроны: Президент анонсировал увеличение прямого финансирования бригад19 нояб. 2024, 11:40 • 8180 просмотров