В Украине работают более 40 иностранных оборонных компаний - президент

В Украине работает более 40 иностранных оборонных компаний. В сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во время представления «План устойчивости», передает УНН.

Мы привлекли более 40 иностранных оборонных компаний для работы в Украине. В сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний, которые в целом обеспечивают 300 тысяч рабочих мест