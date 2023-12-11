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В Украине пятый день подряд энергодефицит: "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электроэнергии

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:00  •  18766 просмотра

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Украинская компания "Укрэнерго" использовала аварийную электроэнергию из Румынии и Польши из-за дефицита местных мощностей на фоне роста потребления. Аварийная помощь стоит дороже и не всегда доступна.

Из-за дефицита мощностей в энергосистеме Украины 11 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что уже пятый день подряд уровень потребления растет, а мощностей украинских электростанций не хватает, чтобы его покрыть.

Чтобы поддержать график и сохранить баланс в энергосистеме, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из Румынии с 10:00 до 17:00 и с 11:00 до 14:00 из Польши

- резюмировали в Укрэнерго.

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В то же время в Укрэнерго предупредили, что аварийная помощь стоит дороже, чем электроэнергия из плановых поставок.

Кроме того, в аварийной помощи могут отказать - соседние страны не всегда имеют свободные мощности для поддержки Украины.

Дополнение

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме в Укрэнерго просят украинцев сократить потребление электроэнергии.

Кроме того, в ведомстве обратились к крупным потребителям - торговым и развлекательным центрам. 

Рождественские и новогодние праздники еще не наступили, поэтому праздничные иллюминации пока могут работать не на 100% мощности. Меньшее освещение витрин в дневное время также будет поддержкой

- говорится в заявлении Укрэнерго.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
В Україні п'ятий день поспіль енергодефіцит: "Укренерго" закликає українців знизити споживання електроенергії
Ukraine has been experiencing energy shortages for five days in a row: "Ukrenergo calls on Ukrainians to reduce electricity consumption
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