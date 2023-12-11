В Украине пятый день подряд энергодефицит: "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электроэнергии

Из-за дефицита мощностей в энергосистеме Украины 11 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что уже пятый день подряд уровень потребления растет, а мощностей украинских электростанций не хватает, чтобы его покрыть.

Чтобы поддержать график и сохранить баланс в энергосистеме, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из Румынии с 10:00 до 17:00 и с 11:00 до 14:00 из Польши - резюмировали в Укрэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго

В то же время в Укрэнерго предупредили, что аварийная помощь стоит дороже, чем электроэнергия из плановых поставок.

Кроме того, в аварийной помощи могут отказать - соседние страны не всегда имеют свободные мощности для поддержки Украины.

Дополнение

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме в Укрэнерго просят украинцев сократить потребление электроэнергии.

Кроме того, в ведомстве обратились к крупным потребителям - торговым и развлекательным центрам.

Рождественские и новогодние праздники еще не наступили, поэтому праздничные иллюминации пока могут работать не на 100% мощности. Меньшее освещение витрин в дневное время также будет поддержкой - говорится в заявлении Укрэнерго.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.