В Украине пятый день подряд энергодефицит: "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электроэнергии
Киев • УНН
Украинская компания "Укрэнерго" использовала аварийную электроэнергию из Румынии и Польши из-за дефицита местных мощностей на фоне роста потребления. Аварийная помощь стоит дороже и не всегда доступна.
Из-за дефицита мощностей в энергосистеме Украины 11 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что уже пятый день подряд уровень потребления растет, а мощностей украинских электростанций не хватает, чтобы его покрыть.
Чтобы поддержать график и сохранить баланс в энергосистеме, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из Румынии с 10:00 до 17:00 и с 11:00 до 14:00 из Польши
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В то же время в Укрэнерго предупредили, что аварийная помощь стоит дороже, чем электроэнергия из плановых поставок.
Кроме того, в аварийной помощи могут отказать - соседние страны не всегда имеют свободные мощности для поддержки Украины.
Дополнение
Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме в Укрэнерго просят украинцев сократить потребление электроэнергии.
Кроме того, в ведомстве обратились к крупным потребителям - торговым и развлекательным центрам.
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Напомним
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.
В Украине пятый день подряд энергодефицит: "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электроэнергии
Украинская компания "Укрэнерго" использовала аварийную электроэнергию из Румынии и Польши из-за дефицита местных мощностей на фоне роста потребления. Аварийная помощь стоит дороже и не всегда доступна.
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