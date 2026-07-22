В Украине могут ввести штрафы до 170 000 гривен за российские песни в ресторанах - законопроект
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о штрафах за музыку страны-агрессора в заведениях питания. За первое нарушение предлагают штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен.
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 15430, который предусматривает установить штрафы за песни на языке государства-агрессора в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Согласно законопроекту, предлагается установить, что во время обслуживания клиентов исполнение и воспроизведение песен и других музыкальных произведений с текстом, фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов должно осуществляться на государственном языке или любом другом языке, кроме языка государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.
В то же время уточняется, что правило о персональном обслуживании клиента по его просьбе на другом языке не будет касаться музыкального сопровождения.
В случае нарушения указанных требований, Уполномоченный по защите государственного языка или его представитель без предварительного объявления предупреждения и требования об устранении нарушения сможет составить протокол.
Так, за первое нарушение на субъекта хозяйствования будет налагаться штраф в размере от 8,5 тыс. гривен до 17 тыс. гривен.
За повторное нарушение в течение года - штраф от 17 тыс. гривен до 85 тыс. гривен, а за третье и каждое последующее в течение года нарушение - штраф от 85 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.
Напомним
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".