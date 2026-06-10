В Украине предлагают ввести градацию штрафов и усилить ответственность для системных нарушителей
Киев • УНН
В Украине хотят ввести градацию штрафов за превышение скорости и усилят наказание для системных нарушителей. Также урегулируют движение электросамокатов.
Премьер Юлия Свириденко сообщила, что получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах. Предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность для системных нарушителей. Об этом Свириденко сообщила в Telegram, передает УНН.
Получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах. Обсудили с министром внутренних дел и членами правительства проекты изменений, которые призваны повысить безопасность на дорогах. Предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность для системных нарушителей
По ее словам, для большинства водителей ничего не изменится, ведь новые правила направлены прежде всего на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения.
Так за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз. Более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз за год. Почти 12,5 тысячи - более двадцати раз. Ожидаю, что в ближайшее время МВД обсудит эти предложения с народными депутатами
Она добавила, что отдельно правительство работает над развитием системы автоматической фиксации нарушений.
Планируем увеличить их количество до более чем 410 комплексов. Там, где работает контроль, водители чаще соблюдают правила. Также готовим законодательное урегулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. Количество ДТП в течение пяти месяцев 2026 года с их участием выросло на 66,8%. Гибнут и травмируются люди, в том числе дети. Правила должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения
Напомним
В Украине готовятся изменения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Среди возможных мер - изъятие удостоверения, ограничение на управление автомобилем или повторная сдача экзаменов.