В Украине предлагают ввести градацию штрафов и усилить ответственность для системных нарушителей

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах. Предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность для системных нарушителей. Об этом Свириденко сообщила в Telegram, передает УНН.

Получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах. Обсудили с министром внутренних дел и членами правительства проекты изменений, которые призваны повысить безопасность на дорогах. Предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность для системных нарушителей

По ее словам, для большинства водителей ничего не изменится, ведь новые правила направлены прежде всего на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения.

Так за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз. Более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз за год. Почти 12,5 тысячи - более двадцати раз. Ожидаю, что в ближайшее время МВД обсудит эти предложения с народными депутатами