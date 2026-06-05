В Украине появится День Сил беспилотных систем - планируют установить 11 июня

В Украине 11 июня предлагается установить Днем Сил беспилотных систем, сообщила в пятницу Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем - днем тех, кто изменил правила игры и перевернул стол старых военных теорий - указала Премьер.

Свириденко подчеркнула: "Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. СБС первыми в мире показали, как благодаря нелинейным подходам, технологиям и инновациям можно эффективно противостоять ядерному государству".

Говоря об установлении новой памятной даты, Премьер указала, что "это день тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует и проводит операции. Тех, кто запускает и поражает цели. Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК на передовой и в глубоком тылу врага, уничтожает технику, логистику, штабы и накладывает наши дальнобойные санкции более чем на тысячу километров вглубь территории противника".

"Вы не только уничтожаете врага. Вы демонстрируете миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны. Слава Украине!" - подчеркнула Свириденко.

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