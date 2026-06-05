В Украине появится День Сил беспилотных систем - планируют установить 11 июня
Киев • УНН
Юлия Свириденко анонсировала установление нового праздника для отдельного рода войск. Украина стала первым государством в мире, создавшим такие подразделения.
В Украине 11 июня предлагается установить Днем Сил беспилотных систем, сообщила в пятницу Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.
Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем - днем тех, кто изменил правила игры и перевернул стол старых военных теорий
Свириденко подчеркнула: "Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. СБС первыми в мире показали, как благодаря нелинейным подходам, технологиям и инновациям можно эффективно противостоять ядерному государству".
Говоря об установлении новой памятной даты, Премьер указала, что "это день тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует и проводит операции. Тех, кто запускает и поражает цели. Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК на передовой и в глубоком тылу врага, уничтожает технику, логистику, штабы и накладывает наши дальнобойные санкции более чем на тысячу километров вглубь территории противника".
"Вы не только уничтожаете врага. Вы демонстрируете миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны. Слава Украине!" - подчеркнула Свириденко.
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУ04.11.25, 23:29 • 17112 просмотров