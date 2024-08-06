В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

Пока нет в Украине никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Однако партнеры периодически поднимают этот вопрос. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

"Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет в Украине на сегодня нет на уровне Верховной Рады, таких инициатив не высказывали представители Генерального штаба, Главнокомандующего ВСУ, Министерства обороны. То есть говорить о необходимости уменьшения возраста призыва на военную службу по мобилизации у нас оснований нет", - рассказал Вениславский.

Он заявил, что этот вопрос периодически поднимают украинские партнеры, которые оказывают помощь, потому что они считают, что возраст 18-25 наиболее оптимальный, наиболее эффективный для того, чтобы граждане могли эффективно воевать.

"Но на уровне нашего государства, на уровне законодательной, исполнительной власти и Президента, никаких инициатив в этом плане нет", - сказал Вениславский.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время.

18 мая закон об усилении мобилизации вступил в силу. В законе, в частности предусматривается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также уточняется кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.

После принятия закона, возникла коллизия, при которой могли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Таких мужчин могут мобилизовать, если они:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

признаны ограниченно годными, то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригоден в военное время.