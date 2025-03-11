В Украине планируют упростить оплату штрафов за нарушения военного учета: как

Законопроект №12093 предлагает освободить украинцев от физического визита в ТЦК для того, чтобы оплатить штраф за нарушение военного учета. Это можно будет сделать через приложение "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Почти 4 миллиона украинцев являются пользователями Резерв+ и оказывается достаточно частым запросом возможность оплаты штрафа без похода в ТЦК. Некоторые наши пользователи видят отметку о нарушении правил военного учета. Это очень важно, потому что раньше, когда не было приложения Резерв+, никто не имел возможности видеть, что такая отметка есть, сейчас такая возможность есть. Собственно закон №12093 предлагает освободить наших граждан от физического визита в ТЦК для того, чтобы оплатить штраф

Она отметила, что законопроект №12093 устранит бюрократическое препятствие.

Например, человек не успел обновить свои данные или не успел появиться в ТЦК и такой штраф начислен, потому что человек нарушил свои обязательства. Законопроект №12093 устраняет это бюрократическое препятствие и для того, чтобы не было необходимости идти физически в ТЦК, вы делаете это в несколько кликов прямо в приложении. Более того, это можно сделать со скидкой в 50%. У нас уже есть такая практика в стране, это штрафы за нарушение ПДД. Такая же практика применяется и здесь. Первое, что вы делаете, - вы оплачиваете в приложении штраф со скидкой 50% и второе - обновляете свои данные