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В Украине планируют упростить оплату штрафов за нарушения военного учета: как

Киев • УНН

 • 16737 просмотра

Законопроект №12093 позволит украинцам оплачивать штрафы за нарушения военного учета онлайн через приложение "Резерв+". Предусматривается 50% скидка при оплате штрафа и возможность обновления данных без посещения ТЦК.

В Украине планируют упростить оплату штрафов за нарушения военного учета: как

Законопроект №12093 предлагает освободить украинцев от физического визита в ТЦК для того, чтобы оплатить штраф за нарушение военного учета. Это можно будет сделать через приложение "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Почти 4 миллиона украинцев являются пользователями Резерв+ и оказывается достаточно частым запросом возможность оплаты штрафа без похода в ТЦК. Некоторые наши пользователи видят отметку о нарушении правил военного учета. Это очень важно, потому что раньше, когда не было приложения Резерв+, никто не имел возможности видеть, что такая отметка есть, сейчас такая возможность есть. Собственно закон №12093 предлагает освободить наших граждан от физического визита в ТЦК для того, чтобы оплатить штраф

- рассказала Черногоренко.

Она отметила, что законопроект №12093 устранит бюрократическое препятствие.

Например, человек не успел обновить свои данные или не успел появиться в ТЦК и такой штраф начислен, потому что человек нарушил свои обязательства. Законопроект №12093 устраняет это бюрократическое препятствие и для того, чтобы не было необходимости идти физически в ТЦК, вы делаете это в несколько кликов прямо в приложении. Более того, это можно сделать со скидкой в 50%. У нас уже есть такая практика в стране, это штрафы за нарушение ПДД. Такая же практика применяется и здесь. Первое, что вы делаете, - вы оплачиваете в приложении штраф со скидкой 50% и второе - обновляете свои данные 

- пояснила Черногоренко.

Кроме того, она отметила, что украинские граждане, находящиеся за границей, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами.

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при оплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Анна Мурашко

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