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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине планируют создать сеть военных лицеев в каждой области

В Украине планируют создать сеть военных лицеев в каждой области

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 16:43  •  6925 просмотра

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Правительство Украины планирует создать разветвленную сеть военных лицеев в каждой области. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об инициативе создания такого заведения на Николаевщине.

В каждой области Украины планируется создать разветвленную сеть военных лицеев. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Еще один аспект безопасности - это развитие военного образования. В частности, государство стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. В каждой области должно быть как минимум одно такое заведение", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже инициировало создание военного лицея и на Николаевщине, а также соответствующее поручение было дано Министерству обороны, чтобы рассмотреть возможность создания заведения на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

Напомним

Правительство утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль