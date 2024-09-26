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В Україні планують створити мережу військових ліцеїв у кожній області

В Україні планують створити мережу військових ліцеїв у кожній області

Київ • УНН

 • 19739 перегляди

Уряд України планує створити розгалужену мережу військових ліцеїв у кожній області. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ініціативу заснування такого закладу на Миколаївщині.

У кожній області України планується створити розгалужену мережу військових ліцеїв. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Ще один аспект безпеки – це розвиток військової освіти. Зокрема, держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд вже ініціював заснування військового ліцею і на Миколаївщині, а також відповідне доручення було дано Міністерству оборони, щоб розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.

Нагадаємо

Уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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