В Україні планують створити мережу військових ліцеїв у кожній області
Київ • УНН
Уряд України планує створити розгалужену мережу військових ліцеїв у кожній області. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ініціативу заснування такого закладу на Миколаївщині.
У кожній області України планується створити розгалужену мережу військових ліцеїв. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
"Ще один аспект безпеки – це розвиток військової освіти. Зокрема, держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що уряд вже ініціював заснування військового ліцею і на Миколаївщині, а також відповідне доручення було дано Міністерству оборони, щоб розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.
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