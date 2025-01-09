В Украине планируют создать реабилитационные отделения в каждой общине в 2025 году
Киев • УНН
Минздрав планирует создать реабилитационные отделения в каждой общине в 2025 году. На программу выделено 5,8 млрд грн, что позволит увеличить количество сеансов до 12 тысяч в день.
В 2024 году на реабилитацию в Украине выделено почти 5 миллиардов гривен, а на 2025 год предусмотрено 5,8 миллиарда гривен для создания реабилитационных отделений в каждой общине.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.
Детали
Ляшко сообщил, что в 2024 году в реабилитационных центрах, созданных при больницах или в их структуре, пролечилось 3 666 тысяч пациентов, среди которых были участники боевых действий и ветераны. Оплата за эти услуги осуществляется через программу «Медицинские гарантии», которая включает пакеты для стационарной и амбулаторной реабилитационной помощи.
Сумма средств, выделенных в государственном бюджете на 2024 год на реабилитацию, составляет почти 5 миллиардов гривен. В программе «Медицинские гарантии» на 2025 год предусмотрено 5 миллиардов 800 миллионов для обеспечения оказания реабилитационной помощи как в стационарах, так и в амбулаториях
Ляшко отметил, что на 2025 год стоит цель - создать реабилитационные отделения, в частности амбулаторные, в каждом учреждении здравоохранения, который есть в общинах.
Это является одним из элементов внутреннего Плана устойчивости, представленного в конце 2024 года президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, он уточнил, что на 2024 год украинские центры реабилитации способны проводить более 12 тысяч сеансов в день, что в 4 раза больше по сравнению с началом 2022 года, когда количество сеансов не превышало 3 тысячи. Это позволяет привлекать больше специалистов в реабилитационные отделения.
Напомним,
В Министерстве внутренних дел объявили о создании протезно-реабилитационного центра на базе одного из своих медицинских учреждений.