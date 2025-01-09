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В Україні планують створити реабілітаційні відділення в кожній громаді у 2025 році

В Україні планують створити реабілітаційні відділення в кожній громаді у 2025 році

Київ • УНН

 • 24430 перегляди

МОЗ планує створити реабілітаційні відділення в кожній громаді у 2025 році. На програму виділено 5,8 млрд грн, що дозволить збільшити кількість сеансів до 12 тисяч на день.

У 2024 році на реабілітацію в Україні виділено майже 5 мільярдів гривень, а на 2025 рік передбачено 5,8 мільярда гривень для створення реабілітаційних відділень в кожній громаді.

Про це повідомив міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Ляшко повідомив, що у 2024 році в реабілітаційних центрах, створених при лікарнях або в їхній структурі, пролікувалося 3 666 тисяч пацієнтів, серед яких були учасники бойових дій і ветерани. Оплата за ці послуги здійснюється через програму "Медичні гарантії", яка включає пакети для стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги.

Сума коштів, виділених у державному бюджеті на 2024 рік на реабілітацію, становить майже 5 мільярдів гривень. У програмі "Медичні гарантії" на 2025 рік передбачено 5 мільярдів 800 мільйонів для забезпечення надання реабілітаційної допомоги як у стаціонарах, так і в амбулаторіях

сказав міністр охорони здоров’я.

Ляшко зазначив, що на 2025 рік стоїть мета — створити реабілітаційні відділення, зокрема амбулаторні, в кожному закладі охорони здоров'я, який є в громадах.

Це є одним з елементів внутрішнього Плану стійкості, презентованого наприкінці 2024 року президентом Володимиром Зеленським.

Окрім того, він уточнив, що на 2024 рік українські центри реабілітації здатні проводити понад 12 тисяч сеансів на день, що в 4 рази більше порівняно з початком 2022 року, коли кількість сеансів не перевищувала 3 тисячі. Це дає змогу залучати більше фахівців до реабілітаційних відділень.

Нагадаємо

У Міністерстві внутрішніх справ оголосили про створення протезно-реабілітаційного центру на базі одного зі своїх медичних закладів. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоЗдоров'я
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
viktor-liashkoВіктор Ляшко
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