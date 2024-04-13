В Украине оцифровали данные о мужчинах призывного возраста - Минобороны

На сегодня оцифрованы данные по мужчинам призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию, во всех 24 регионах Украины и Киеве. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины, передает УНН.

Детали

Минобороны перезапустило электронную систему "Оберіг", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.

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В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию, во всех 24 регионах Украины и Киеве.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель - обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить возможность каждому гражданину реализовать свой долг защиты Родины", - подчеркнул Гаврилюк.

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