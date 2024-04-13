В Минобороны сообщили, когда начнется повторный медосмотр ограниченно годных

С середины мая в Украине начнется повторный медосмотр ограниченно годных для военной службы. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины, передает УНН.

Гаврилюк напомнил, что Президент Украины подписал Закон № 10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годен".

"Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными", - пояснил заместитель министра.

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