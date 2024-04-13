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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще 22 рекрутинговых центра откроются в Украине до конца июля

Еще 22 рекрутинговых центра откроются в Украине до конца июля

Киев  •  УНН

13 апреля 2024, 18:14  •  2303 просмотра

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До конца июля в Украине планируется открытие еще 22 рекрутинговых центров, что доведет общее количество таких центров до 32 по всей стране, с целью увеличения количества военнослужащих по контракту до 4 000-5 000 в месяц.

До конца июля в Украине должно быть открыто еще 22 рекрутинговых центра. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель министра рассказал о работе рекрутинговых центров, которые сейчас открываются в регионах. Начиная с 11 февраля, в Украине открыто 10 таких центров в пяти регионах: по одному - во Львове, Полтаве и Запорожье, два Центра - в Харькове и шесть - в Днепропетровской области. 

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"До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодня через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех-пяти тысяч в месяц", - сообщил Гаврилюк.

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