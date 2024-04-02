В Харькове открыли два центра рекрутинга в Силы обороны

В Харькове заработали два центра рекрутинга украинской армии, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"С сегодняшнего дня в Харькове заработали два Центра рекрутинга Украинской армии. Человек может прийти в рекрутинговый центр, который фактически является гражданским консультативно-информационным офисом, и ознакомиться с полным перечнем вакансий. Речь идет не только о ВСУ, но и Нацгвардии, ГПСУ - в целом системе Сил обороны", - написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что вакансии разнообразны, поскольку сейчас армия является крупнейшим работодателем в государстве. "Это и повар, и водитель, и ремонтник, и финансист, и медик, и конечно же, есть те специальности, которые победоносно участвуют в горячих боях", - указал он.

Рекрутер, по его словам, может проконсультироваться, а затем, по желанию, выбрать ту должность и ту воинскую часть, где он себя видит. Также действует система полноценной подготовки будущих военных.

"Важно: в рекрутинговом центре не вручают повесток и не собирают личные данные без согласия и необходимости", - подчеркнул Синегубов.

"Такая инициатива - это продолжение реформы системы набора в ряды войска. Совместно с Минобороны и громадами и в дальнейшем постепенно будем работать над тем, чтобы популяризировать рекрутинговые центры, увеличить их количество и охват по всей области", - указал глава ОВА.

Ранее

Центры рекрутинга украинской армии ранее открыли в Львове, Запорожье, Днепре.