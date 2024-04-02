В Харькове открыли два центра рекрутинга в Силы обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  25845 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118360 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  170084 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107018 просмотра

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229128 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  443436 просмотра
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В Харькове открылись два рекрутинговых центра украинской армии, которые предлагают разнообразные вакансии.

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В Харькове открыли два центра рекрутинга в Силы обороны

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Новые поставщики продуктов питания для ВСУ не должны бояться сообщать о попытках давления на них со стороны компаний, которые ранее пытались сорвать тендеры, а правоохранители должны реагировать на эту информацию.

Война •   •  25845 просмотра
Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

В Харькове назвали въезд в честь военного летчика Джуса и переименовали ряд улиц, связанных с россией

В Харькове дерусифицировали 18 улиц и назвали въезд в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус".

Общество •   •  5026 просмотра
В Харькове назвали въезд в честь военного летчика Джуса и переименовали ряд улиц, связанных с россией

Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД

Кабинет Министров Украины одобрил увольнение Эмине Джапаровой с должности первого заместителя министра иностранных дел и назначил Олега Осияна первым заместителем председателя и Андрея Крейтора заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

политика •   •  7769 просмотра
Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Во время продолжающейся войны демонтаж Арки дружбы народов в Киеве неуместен, поскольку все ресурсы должны быть сконцентрированы на Вооруженных силах, считает историк Геннадий Боряк.

Война •   •  36323 просмотра
Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Президент Зеленский отметил, что каждый потенциальный агрессор должен знать последствия разрушения мира, поскольку правосудие может обеспечить предсказуемость глобальных отношений и ответственность за военные преступления, совершенные в войне Украины с Россией.

Война •   •  11192 просмотра
Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении сергею богатикову, генеральному директору российского конструкторского бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты, используемые россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая атаку на жилой дом в Умани в апреле 2023 года, в результате которой погибли 23 человека.

Война •   •  9595 просмотра
Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

Национальная полиция доставляет лиц, уклоняющихся от призыва, на призывные участки и в военные комиссариаты, где уполномоченные работники составляют на них административные протоколы за нарушение законодательства о военной службе.

Общество •   •  10955 просмотра
В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.

спорт •   •  7835 просмотра
По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.

Война •   •  10128 просмотра
Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений