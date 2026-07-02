В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

Кабинет министров освободил от проверок имущество предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Отныне проверки не будут проводиться в отношении недвижимого имущества, которое:

Таким образом, в отношении десятков тысяч объектов, подпадающих под эти критерии, не будут проводиться проверки. Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур. В то же время государственный контроль сохраняется там, где речь идет о жизни и здоровье людей, защите окружающей среды, безопасности государства и выполнении международных обязательств