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В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Кабмин отменил проверки недвижимости, уничтоженной или поврежденной в результате боевых действий. Это позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении, а не на контрольных процедурах.

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

Кабинет министров освободил от проверок имущество предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Для ускорения восстановительных работ правительство освободило от проверок имущество предприятий, пострадавших от российских обстрелов 

- сообщила Свириденко. 

Отныне проверки не будут проводиться в отношении недвижимого имущества, которое:

  • уничтожено или повреждено в результате боевых действий;
    • расположено на территориях активных или возможных боевых действий или временно оккупированных территориях;
      • находится на землях рискованного земледелия или территориях, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

        Таким образом, в отношении десятков тысяч объектов, подпадающих под эти критерии, не будут проводиться проверки. Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур. В то же время государственный контроль сохраняется там, где речь идет о жизни и здоровье людей, защите окружающей среды, безопасности государства и выполнении международных обязательств 

        - добавила премьер. 

        Напомним 

        Кабмин установил единые правила экспорта вооружения для государства, производителей и партнеров. Экспорт разрешен только при условии гарантированного обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

        Павел Башинский

        Война в УкраинеЭкономикаПолитика