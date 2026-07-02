В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Киев • УНН
Кабмин отменил проверки недвижимости, уничтоженной или поврежденной в результате боевых действий. Это позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении, а не на контрольных процедурах.
Кабинет министров освободил от проверок имущество предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Для ускорения восстановительных работ правительство освободило от проверок имущество предприятий, пострадавших от российских обстрелов
Отныне проверки не будут проводиться в отношении недвижимого имущества, которое:
- уничтожено или повреждено в результате боевых действий;
- расположено на территориях активных или возможных боевых действий или временно оккупированных территориях;
- находится на землях рискованного земледелия или территориях, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.
Таким образом, в отношении десятков тысяч объектов, подпадающих под эти критерии, не будут проводиться проверки. Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур. В то же время государственный контроль сохраняется там, где речь идет о жизни и здоровье людей, защите окружающей среды, безопасности государства и выполнении международных обязательств
Напомним
Кабмин установил единые правила экспорта вооружения для государства, производителей и партнеров. Экспорт разрешен только при условии гарантированного обеспечения потребностей Сил обороны Украины.