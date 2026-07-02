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В Украине определили даты начала и окончания 2026/2027 учебного года в школах

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Правительство установило продолжительность учебного года с 1 сентября 2026 до 30 июня 2027. Начало будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионах.

В Украине определили даты начала и окончания 2026/2027 учебного года в школах

Кабинет министров утвердил даты начала и окончания учебного года в украинских школах, который начнется 1 сентября 2026 года и завершится 30 июня 2027 года. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №847 "О начале учебного года во время военного положения в Украине". 

Установить в учреждениях общего среднего образования продолжительность 2026/2027 учебного года с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года 

- говорится в постановлении. 

Областным и Киевской городской военным (государственным) администрациям вместе с учредителями учреждений образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице. 

Постановление вступает в силу со дня ее опубликования и применяется во время военного положения. 

Напомним 

Поступающие могут подать документы в учреждения профобразования до 1 сентября, для поступления не нужно сдавать НМТ. Продолжительность обучения составляет от 6 месяцев до 3 лет, студенты могут получать стипендию от 1250 грн.

Павел Башинский

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