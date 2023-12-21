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В Украине объявлена воздушная тревога: атака БПЛА

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 20:44  •  17504 просмотра

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Украина объявила воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников с четырех направлений, о чем сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В Украине объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атакуют ударными дронами с четырех направлений. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Продолжается атака вражеских ударных БпЛА! С юга: 1.Николаевщина → Кировоградщина → на северо-запад! 2.Николаевщина → Одесская область! 3.Акватория Черного Моря → курсом на Коблево/Очаков! С севера: 4.Сумщина → Черниговщина → на юго-запад (Нежин/Прилуки)! 

- сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Детали

Ранее сообщалось, что движение дронов зафиксировано следующими курсами:

Группа 1: границей Николаевской и Кировоградской областей на Запад.

Группа 2: Николаевщина Западным курсом.

Группа 3: Сумская область, Конотопский, Миргородский районы.

Группа 4: Акватория ЧМ, курсом на Север, вдоль Одесского района Одессы.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
В Україні оголошено повітряну тривогу: атака БПЛА
Air alert announced in Ukraine: UAV attack
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