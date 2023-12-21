В Украине объявлена воздушная тревога: атака БПЛА

Эстония выделит 500 тысяч евро на киберзащиту Украины в следующем году

Эстония выделяет 500 000 евро в рамках Таллиннского механизма для помощи Украине в сфере киберзащиты, подчеркивая важность кибербезопасности в свете российской агрессии и киберугроз.