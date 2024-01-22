В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии - Минэнерго

В Украине дефицит электроэнергии не наблюдается, в резерве - шесть единиц генерирующего оборудования, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии не наблюдается", - говорится в сообщении.

Как указано, потребности потребителей покрывает собственная генерация, также планируется импорт электроэнергии.

По сообщению, из краткосрочного ремонта в работу выведен блок ТЭС, также в резерве 2 блока и 4 корпуса тепловой генерации, которые будут подключены к сети при необходимости.

"Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - указали в министерстве.

При этом Минэнерго напомнило о важности уменьшения нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00). И просит потреблять электроэнергию ответственно.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии на текущие сутки, как указано, прогнозируется объемом 6595 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Последствия обстрелов

"В результате боевых действий отключилась воздушная линия ВЛ 150 в Днепропетровской области, в результате обесточились бытовые потребители. Всех запитали по резерву. В районе ведутся боевые действия", - сообщили в Минэнерго.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.