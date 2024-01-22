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В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії - Міненерго

В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії - Міненерго

Київ • УНН

 • 30396 перегляди

Міністерство енергетики України запевняє, що в країні немає дефіциту електроенергії, шість резервних енергоблоків доступні для використання. Однак міністерство закликає до відповідального використання електроенергії у пікові години.

В Україні дефіцит електроенергії не спостерігається, у резерві - шість одиниць генеруючого обладнання, повідомили в понеділок у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії не спостерігається", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

За повідомленням, з короткострокового ремонту в роботу виведено блок ТЕС, також у резерві 2 блоки і 4 корпуси теплової генерації, які буде підключено до мережі за потреби.

"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - вказали у міністерстві.

При цьому Міненерго нагадало про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). І просить споживати електроенергію відповідально.

Імпорт/експорт

Імпорт електроенергії на поточну добу, як вказано, прогнозується обсягом 6595 МВт-год. Експорту не передбачається.

Наслідки обстрілів 

"Внаслідок бойових дій відключилась повітряна лінія ПЛ 150 на Дніпропетровщині, у результаті знеструмились побутові споживачі. Усіх заживлено за резервом. У районі ведуться бойові дії", - повідомили у Міненерго.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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