В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України запевняє, що в країні немає дефіциту електроенергії, шість резервних енергоблоків доступні для використання. Однак міністерство закликає до відповідального використання електроенергії у пікові години.
В Україні дефіцит електроенергії не спостерігається, у резерві - шість одиниць генеруючого обладнання, повідомили в понеділок у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Дефіциту електроенергії не спостерігається", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.
За повідомленням, з короткострокового ремонту в роботу виведено блок ТЕС, також у резерві 2 блоки і 4 корпуси теплової генерації, які буде підключено до мережі за потреби.
"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - вказали у міністерстві.
При цьому Міненерго нагадало про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). І просить споживати електроенергію відповідально.
Імпорт/експорт
Імпорт електроенергії на поточну добу, як вказано, прогнозується обсягом 6595 МВт-год. Експорту не передбачається.
Наслідки обстрілів
"Внаслідок бойових дій відключилась повітряна лінія ПЛ 150 на Дніпропетровщині, у результаті знеструмились побутові споживачі. Усіх заживлено за резервом. У районі ведуться бойові дії", - повідомили у Міненерго.
ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у Міненерго.