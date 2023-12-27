В Украине начинают выплату компенсаций за разрушенное жилье

В Украине с сегодняшнего дня начинают выплату компенсаций тем украинцам, чье жилье разрушили россияне. По состоянию на сегодня одобрено более 1500 заявок. Об этом сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

В Украине начались первые выплаты компенсаций за разрушенное жилье. По состоянию на сегодня одобрено более 1500 заявок - написал Кубраков у X.

Детали

Как уточнил чиновник в Facebook, теперь каждый, кто уже получил жилищный сертификат, через приложение "Дія" может забронировать средства для покупки дома или квартиры.

Что значит "забронировать средства"?

Это необходимо, чтобы система знала, что вы планируете осуществить покупку жилья. В течение 5 рабочих дней поступит подтверждение в приложении "Дія" о том, что средства забронированы.

После этого есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья. Если не успеть за это время - нужно будет повторно подавать заявление на бронирование средств в "Дія".

До заключения сделки о приобретении жилья по сертификату нужно прекратить право собственности на тот объект недвижимости, который был разрушен. Это можно сделать у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора, или в ЦНАПе. Эта процедура не потребует сложных действий:

- заявление,

- документ, удостоверяющий право собственности,

- техотчет о полном уничтожении имущества, который выдает комиссия органов местного самоуправления.

По словам Кубракова, можно приобрести любую квартиру или дом - первичку или вторичку, в любом регионе страны, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость. "Если стоимость выбранной вами недвижимости выше, чем стоимость сертификата, вы можете доплатить из собственных средств. Вместе с тем, возможно объединить несколько сертификатов для приобретения одного объекта недвижимости. Если стоимость недвижимости меньше, чем номинал сертификата - разницу вы сможете получить уже с принятием процедуры взыскания репараций с рф", - рассказал вице-премьер.

"По состоянию на сегодня сформировано 1636 сертификатов на сумму более 3 миллиардов гривен. Компенсации будут осуществляться в рамках имеющегося объема средств на небюджетном счете Мининфраструктуры до его закрытия", - сообщил Кубраков.

По его словам, на этом этапе на сертификат возможно только купить квартиру или дом. "Но уже в январе-феврале ожидаем возможности реализации сертификата на приобретение стройматериалов и заказ работ - для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке", - указал он.

Также, по данным чиновника, продолжается экспериментальный проект по обследованию жилья на временно оккупированных территориях. "В первом квартале ожидаем первых результатов, которые станет возможно масштабировать на другие ВОТ", - отметил он.

Начинают действовать сертификаты на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье: кто первым может ими воспользоваться