В Украине могут изменить сроки медосмотра для ограниченно годных к службе
Киев • УНН
Власти рассматривают возможность продления сроков повторного медосмотра для ограниченно годных граждан. Из-за больших очередей и организационных проблем значительная часть из миллиона человек еще не прошла комиссию.
В Украине могут продлить сроки повторного медосмотра для ограниченно годных граждан. Об этом сообщает Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
В Украине возникла серьезная проблема с прохождением повторных медицинских осмотров для граждан, признанных ограниченно годными к военной службе. По действующему законодательству, все такие лица должны завершить медкомиссию до 4 февраля 2025 года. Однако значительная часть из более миллиона людей, подпадающих под эту категорию, еще не прошла соответствующие осмотры.
Среди основных причин - недостаточная организация процесса: многие люди не получили вызовы в военно-врачебные комиссии (ВВК) или сталкиваются со значительными очередями в территориальных центрах комплектования.
На фоне этой ситуации заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что депутаты уже работают над законодательными изменениями, которые позволят продлить сроки прохождения медосмотров. Кроме того, рассматривается вариант временной отмены штрафов и юридических санкций за пропущенный срок.
Министерства обороны и здравоохранения получили задание организовать эффективные графики работы ВВК, чтобы ускорить медосмотры, а также обеспечить своевременное информирование граждан.
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать20.01.25, 14:24 • 193173 просмотра